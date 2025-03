Farfalle, imputazione coatta Maccarani

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.25 Il Gip di Monza ha respinto la richiesta di archiviazione per Emanuela Maccaran e deciso l'per maltrattamenti. Archiviata, invece, la posizione di Olga Tishina.è l'allenatrice delledella ginnastica ritmica di Desio (Monza).Tishina è la sua assistente.La Procura aveva chiesto l'archiviazione per entrambe. Per il Gip,a carico dici sono "elementi di prova",in base a testimonianze e intercettazioni. Accertati maltrattamenti verso la squadra e singole atlete. Tishina era "succube".