Fantoccio di Giorgia Meloni dato alle fiamme al Carnevale di Poggio Mirteto Scoppia la polemica

AlLiberato di, in provincia di Rieti, è accaduto di nuovo. Undi cartapesta raffiguranteè statoalla fine della festa. Lo scorso anno si era verificato un episodio simile, scatenando reazioni contrastanti in tutta Italia.Leggi anche: Migranti, nuovo regolamento Ue: rimpatri comuni e divieto d’ingressoIlin una scatola di Barbie con la scritta “Fascio di Luce”Il bammoccio, come viene chiamato nel dialetto locale, rappresentava la premier all’interno di una scatola di Barbie, con il braccio destro alzato sopra la scritta “Fascio di Luce”. La tradizionale filastrocca che accompagna il rogo era interamente dedicata al governo.A rendere ancora più ironico il rito c’era un grande razzo di cartone dedicato a Elon Musk, che ha attirato l’attenzione del pubblico prima di essere anch’esso incendiato.