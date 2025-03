Fantoccio di Giorgia Meloni bruciato al ‘Carnevale liberato’ di Poggio Mirteto

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Undi cartapesta raffigurante la premierè stato incendiato domenica sera in piazza durante il Carnevale liberato di, in provincia di Rieti. Nel video, che circola in rete, si vede ilche rappresenta la premier dentro una confezione di cartone tipo quelle delle Barbie, con su scritto .