Agi.it - Fantoccio della premier Meloni dato alle fiamme al carnevale di Poggio Mirteto [IL VIDEO]

Leggi su Agi.it

AGI - Ancora una volta, come accaduto già lo scorso anno, un pupazzo raffigurante il presidente del Consiglio, Giorgia, è statonella serata di ieri, al termine45esima edizione delLiberato di, in provincia di Rieti. Ildi cartapesta, che nella tradizionefesta creata per celebrare la liberazione del borgo medievale didallo Stato Pontificio - e che per questo, volutamente, si svolge nella prima domenica di Quaresima - viene chiamato bammoccio, raffigurava le fattezzeall'interno di una scatola di Barbie, con il braccio destro alzato sopra la scritta 'Fascio di Luce'. L'intera filastrocca che tradizionalmente accompagna il pupazzo verso il suo incenerimento, inoltre, era dedicata al lei e al suo governo.