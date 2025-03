Unlimitednews.it - Fantoccio della Meloni bruciato a Poggio Mirteto, i messaggi di vicinanza alla premier

RIETI (ITALPRESS) – Unraffigurante il presidente del Consiglio Giorgiaè stato dato alle fiamme ieri sera durante il “Carnevalone liberato” di, in provincia di Rieti. Anche lo scorso anno fuunraffigurante la. E’ tradizione del “Carnevalone liberato”, la cui origine risale al 1861, bruciare ogni anno ildel potente di turno. “Ilraffigurante il Presidente Giorgiaa Rieti nel carnevale antifascista pone ancora una volta il temaviolenzagalassia dell’estrema sinistra – dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e SottosegretarioGiustizia -. È giunta l’ora che il PD condanni i gesti di violenza politica senza più alcuna ambiguità. Non ci possono essere giustificazioni o attenuanti per chi semina odio e predica violenza.