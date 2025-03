Liberoquotidiano.it - "Facciamo cag***": Luciana Littizzetto sputa sui nostri militari, esplode la rivolta in diretta tv | Video

"Noi italiani a fare la guerracagarissimo", "la campagna di Russia, quella di Grecia e anche nella seconda guerra mondiale abbiamo perso, le guerre sfogliando i libri di storia le abbiamo sempre perse". Parole di una pacifista, di un esponente degli antagonisti che scendono in piazza e che odiano le divise? No, testo e musica, si fa per dire, di Lucianinache nella sua consueta letterina a Che tempo che fa ha pensato bene di infangare l'Esercito italiano, e vogliamo scriverlo con la maiuscola, tanto per mettere le cose in chiaro. Partiamo dalla premessa: "cagarissimo". Non sapevamo che lafosse al corrente della capacità bellica del nostro Paese, non sapevamo neppure che non avesse studiato una sola riga sulla Prima guerra mondiale dove iragazzi dopo Caporetto hanno respinto l'invasore sotto la guida del generale Armando Diaz.