Fabriano, che vendetta su Jesi. Due punti preziosi per la Ristopro

general contractor 7780 GENERAL CONTRACTOR : Ponziani 1, Malatesta ne, Carnevale, Bruno 12, Vettori 6, Di Emidio 12, Nisi ne, Berra 9, Valentini 5, Cena 13, Petrucci 4, Zucca 15. All. Marcello Ghizzinardi: Carta 3, Pierotti 15, Dri 12, Centanni 4, Hadzic 14, Gnecchi 4, Molinaro 13, Pisano 8, Scandiuzzi, Ottoni ne, Scanzi 7. All. Andrea Niccolai Arbitri: Giambuzzi (Ch) Correale (Rm) Parziali: 18-19, 38-43, 61-58tremenda. All’andata dopo 17 anniera tornata a vincere il derby al di la delle gallerie, puntuale rispostache restituisce lo sgarbo e porta, meritatamente, a casa duessimi in ottica paly in. Perun passo falso, più doloroso del consentito – pur sempre un derby, no?! - che non cambia granché classifica e obbiettivi immediati.