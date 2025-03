Oasport.it - F1, tutti i piloti iscritti al Mondiale 2025: scuderie e nazionalità

Ci siamo. Dal 14 al 16 marzo il campionato di F1 prenderà il via. Sarà sul circuito cittadino dell’Albert Park di Melbourne (Australia) a iniziare un’avventura lunga e con tanti spunti interessanti. 24 GP che richiederanno tanto ae team in termini di dispendio di energie non soltanto nel corso dei week end, ma soprattutto in avvicinamento col lavoro di sviluppo della vettura, non dimenticando cosa accadrà nel 2026, ovvero la stagione della rivoluzione tecnica.Unin cui la Ferrari partirà col solito obiettivo: vincere i titolie costruttori. La scuderia di Maranello punta su una coppia rinnovata: via Carlos Sainz, accasatosi in Williams al fianco di Alex Albon, e arrivo per Sir. Lewis Hamilton. La coppia composta da Charles Leclerc e dal Re Nero affascina non poco e sarà davvero interessante scoprire se il sette-volte iridato potrà essere della partita per l’iride.