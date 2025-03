Oasport.it - F1, i precedenti della Ferrari nel GP d’Australia. Melbourne è pista amica!

Domenica 16 marzo 2025 prenderà il via la settantaseiesima edizione del Mondiale di Formula Uno. Il palcoscenico dell’atto inaugurale sarà l’Albert Park di, dove andrà in scena il Gran Premio.Lasi è tolta parecchie soddisfazioni nella “Terra di Oz”. Proprio lo scorso anno, la Scuderia di Maranello ha coronato un lungo inseguimento ai danniMcLaren, appaiando il Team di Woking nel ruolo di squadra più vincente down under.Complessivamente, sono sette i piloti riusciti a imporsi con una monoposto marchiata dal Cavallino Rampante. Michael Schumacher rimane il “Profeta Rosso” per antonomasia, avendo trionfato 4 volte. In sei occasioni entrambe lehanno chiuso sul podio, realizzando quattro doppiette (1987, 2000, 2004, 2024).– IGP(38 EDIZIONI)11 VITTORIE4 Michael Schumacher (2000, 2001, 2002, 2004)2 Sebastian Vettel (2017, 2018)1 Gerhard Berger (1987)1 Eddie Irvine (1999)1 Kimi Räikkönen (2007)1 Charles Leclerc (2022)1 Carlos Sainz jr.