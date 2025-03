Oasport.it - F1, GP Australia 2025: programma, orari, tv, streaming

La lunga attesa sta per finire, con Melbourne che si appresta ad ospitare da venerdì 14 a domenica 16 marzo il primo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Si preannuncia un Gran Premio d’di fuoco, in cui vedremo finalmente in azione dopo il letargo invernale i team ed i piloti protagonisti del nuovo campionato.McLaren, reduce dalla conquista del titolo iridato costruttori nel 2024, ha impressionato nei test pre-stagionali a Sakhir ed è sulla carta la favorita per il successo sul tracciatono con il padrone di casa Oscar Piastri e soprattutto con Lando Norris. Fari puntati comunque sul quattro volte campione del mondo Max Verstappen e sul debutto in Ferrari di Lewis Hamilton, che affiancherà Charles Leclerc per completare una line-up da sogno, mentre comincerà l’avventura in F1 di alcuni rookie tra cui il diciottenne bolognese Kimi Antonelli in Mercedes.