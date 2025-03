Zon.it - Eventi catastrofali e imprese: assicurazione obbligatoria entro il 31 marzo 2025

La provincia di Salerno, come tutto il territorio nazionale, è chiamata a prepararsi all’entrata in vigore dell’obbligo dicontronaturali eper tutte le, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024.La norma prevede che,il 31, tutte le aziende con sede legale in Italia siano obbligate a stipulare una copertura assicurativa per proteggersi dai danni derivanti da. La polizza copre i danni diretti ai beni assicurati causati dacome terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Sono oggetto di copertura i danni a fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, oltre ai terreni.Si tratta di un cambiamento importante, che impone allelocali una riflessione sulla propria cultura del rischio e, allo stesso tempo, rappresenta un’occasione concreta per rafforzare la tenuta economica del territorio.