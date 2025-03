Triesteprima.it - Evasione dai domiciliari e violazioni divieto di rientro: altri tre arresti alla frontiera

Leggi su Triesteprima.it

Tre persone arrestate in flagranza di reato dpolizia di, per un'e due divieti diviolati, nella settimana dal 7 al 22 febbraio. In particolare, un cittadino italiano di 33 anni, è stato controllato il 7 febbraio scorso a bordo di un treno proveniente dSlovenia.