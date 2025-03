Panorama.it - Eurovision 2025, l'Italia sarà la vera protagonista

L’Song Contestun trionfo dell’, in tutte le sue sfumature. Dalla musica d’autore alla dance, passando per i cliché più noti (e discussi) del Bel Paese, questa edizione porterà un’impronta tricolore più forte che mai. Tra artisti in gara, conduttori e persino polemiche, il festival europeo che si terrà a Basilea dal 13 al 17 maggio avrà un’anima decisamentena. A rappresentare ufficialmente l’Lucio Corsi, con il brano Volevo essere un duro. Il cantautore toscano, secondo classificato a Sanremo, ha preso il posto di Olly, vincitore con Balorda nostalgia, che ha rinunciato alla competizione. L’si svolgerà in Svizzera, dove lo scorso anno ha trionfato con Nemo e la sua The Code. Eproprio qui che Corsi, con il suo stile inconfondibile, proverà a lasciare il segno in una delle competizioni musicali più seguite al mondo.