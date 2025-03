Ilrestodelcarlino.it - Europeo di basket femminile a Bologna: mancano 100 giorni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 10 marzo 2025 - Centoall’diche, per quello che riguarda l’Italia - Germania, Repubblica Ceca e Grecia (sede anche della fase finale) le location - si giocherà al PalaDozza. Ci sono Jorge Garbajosa, presidente di Fiba Europe, Gianni Petrucci, numero uno della Feder, il sindaco diMatteo Lepore e Roberta Frisoni, assessore al turismo regione Emilia-Romagna. Ci sono anche l’ad delClaudio Fenucci, direttore generale del Sassuolo e ancora Roberta Li Calzi, Mattia Santori, Mattia Grassani, Antonio Galli, Giancarlo Galimberti. “Siamo in uno dei luoghi cari alla pallacanestro - dice il sindaco Lepore -. Ma in realtà ogni angolo dici riporta ai canestri. Ricordo quella che adesso è l’Aula Magna dell’Università. Si è giocato anche lì”.