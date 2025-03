Formiche.net - Europa in riarmo. La corsa verso una maggiore autonomia letta da Vicenzino

Leggi su Formiche.net

Mentre molti leader europei percepiscono il progressivo allontanarsi dell’ombrello protettivo statunitense, numerosi funzionari americani sostengono che il costo dei relativi servizi sia stato trascurato per troppo tempo.In un discorso storico, il primo ministro polacco Donald Tusk ha affermato che la Polonia deve considerare ogni opzione per affrontare un mondo sempre più pericoloso, compresa la possibilità di dotarsi di capacità nucleari.Il recente fiorire di audaci iniziative difensive inpotrebbe rivelarsi troppo poco, troppo tardi, rispetto al calendario accelerato del presidente americano Donald Trump sulla questione ucraina, che sta raggiungendo una fase decisiva.Tuttavia, non è ancora troppo tardi per intraprendere un ammodernamento tanto atteso delle capacità difensive europee, un processo che richiede ingenti fondi.