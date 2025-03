Quotidiano.net - Europa, il tempo della svolta. Italia pronta alla sfida ma pesa il costo dell’energia

Roma, 10 marzo 2025?????? –Viviamo un’inedita fase di conflitti internazionali: alle terribili guerre in Ucraina e in Medio Oriente si assommano le tensioni interne all’Occidente, fra la nuova Presidenza Usa e gli alleati europei. Queste inedite tensioni, in poche settimane, hanno, però, prodotto anche altri cambiamenti, hanno avviato nuove e più strette collaborazioni fra Gran Bretagna econtinentale al di là di Brexit e stanno spingendo la Germania a mutare alcuni suoi tradizionali pilastri di politica economica fortemente contrari ad investimenti con debito pubblico nazionale ed europeo.Tutto ciò sta ora convincendo l’Unione Europea ad assumere decisioni più economicamente innovative e coraggiose, dopo quelle importantissime degli anni del Covid, per cospicui investimenti europei per il rilancio dello sviluppo e dell’occupazione, oltre chedifesa.