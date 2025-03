Unlimitednews.it - Eurobasket donne in Italia, Spreafico “Onore e motivo d’orgoglio”

BOLOGNA (ITALPRESS) – "Noi ci faremo trovare pronte contro chiunque, dovremo lavorare molto su noi stesse per poter essere al 100% di ogni partita. Gli Europei insono un grandee onere allo stesso tempo, è une uno stimolo in più. Partite clou? Tutte sono importanti, più vinci e più prendi fiducia. Sicuramente la prima sarà importante per approcciare nel migliore dei modi, ma ogni partita è fondamentale". A dirlo è Laura, giocatrice della Nazionale di basket femminile, che dal 18 al 29 giugno sarà protagonista nel girone B dell'femminile che si disputerà a Bologna.