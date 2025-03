Tuttivip.it - “Espulsione in queste ore”. Grande Fratello, finisce malissimo a 3 settimane dalla finale: “Perché fuori”

Negli ultimi giorni, si fanno sempre più insistenti le voci su una possibile squalifica di Lorenzo Spolverato dal. Il 28enne, già proclamato primo finalista dal pubblico, è al centro di accese polemiche a causa dei suoi atteggiamenti controversi. Tanto che il caso è stato persino discusso in Rai, durante la trasmissione Uno Mattina in Famiglia, dove Gianni Ippoliti ha sollevato il tema delle presunte bestemmie e degli atteggiamenti aggressivi del concorrente, domandandosi come mai sia ancora in gara.Dopo la segnalazione di Ippoliti, i rumors su un possibile provvedimento disciplinare si sono moltiplicati. In molti ritengono che ilnon possa più ignorare il malcontento crescente e debba intervenire con una decisione drastica. A rilanciare l’indiscrezione è stata anche la giornalista Grazia Sambruna, che su X ha scritto: “Mi giungono di nuovo voci su possibile squalifica di Spolverato domani sera in diretta.