Esposito, è la stagione della consacrazione

Dopo 28 giornate ha segnato 13 gol e, insieme a Iemmello e Laurienté, è il capocannoniereSerie B. A nemmeno 20 anni (li compirà il prossimo 28 giugno) Francesco Pioè già uno dei nomi più interessanti per il futuro del calcio italiano. Merito delle reti segnate (poco più di una ogni due partite di media), a cui ha aggiunto anche un assist in campionato in 25 presenze, ma in generale merito delle sue eccellenti prestazioni lungo tutto l'arco del torneo, grazie alle quali lo Spezia può adesso cullare quel sogno chiamato Serie A. E domani sarà l'ora di uno degli appuntamenti più importantidelle aquile che ospiteranno al Picco il Pisa secondo in classifica, distante da loro 6 punti prima di questa 29ª giornata. All'andata, all'esordio in campionato, terminò 2-2. Neanche a dirlo una delle rete degli spezzini la mise a segno proprio, che aprì le marcature con un tuffo di testa da vero rapace d'area di rigore.