Ilpescara.it - Esplode lo pneumatico e col fuoristrada invade la corsia opposta, inevitabile lo schianto [FOTO]

Leggi su Ilpescara.it

tra due veicoli, une un pick-up in via Parigi a Spoltore nella mattinata di lunedì 10 marzo.Il sinistro si è verificato in prossimità della motorizzazione civile.Ricevi le notizie de IlPescara su WhatsappChi era alla guida del veicolo che stava procedendo in.