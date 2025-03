Sololaroma.it - Espanyol-Girona Streaming Gratis: dove vedere LaLiga in Diretta Live

Lunedì di grande calcio in giro per l’Europa. Il 27° turno despagnola si chiuderà con il Monday Night traal RDCE Stadion di Barcellona, in programma dalle 21:00. L’andamento diL’occupa la quindicesima posizione in classifica con 27 punti, a pari merito con Valencia e Leganes, a +1 dal terzultimo posto. Nonostante sia in piena lotta per non retrocedere, la squadra catalana viene da un ottimo mese di febbraio, in cui ha raccolto una vittoria storica per 1-0 contro il Real Madrid. Nell’ultimo turno ha riposato a causa del rinvio del match con il Villarreal, mentre la settimana precedente aveva superato 1-0 l’Alaves.Il, invece, si trova in quattordicesima posizione con 32 punti in classifica, a soli sei punti dalla zona retrocessione.