Espanyol-Girona il pronostico de LaLiga | match equilibrato occhio all’Under

Dopo una grande domenica di calcio, le giornate dei principali campionati europei si chiuderanno con i consueti Monday Night. Questa sera, il 27° turno desi chiuderà con iltra, in programma al RDCE Stadium a partire dalle ore 21:00. Gli ospiti partono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 2.35, mentre il pareggio e il successo dei padroni di casa sono dati rispettivamente a 3.10 e 3.20.Come arrivano alNonostante sia in piena lotta per non retrocedere, l’sta attraversando un buon periodo di forma, con una sola sconfitta subita nelle ultime sette partite di campionato. La squadra catalana, a +1 dal terzultimo posto, viene da un ottimo mese di febbraio, in cui ha raccolto una vittoria storica per 1-0 contro il Real Madrid.