Tvplay.it - Esonero Thiago Motta, la Juve ha deciso: scelta definitiva

Leggi su Tvplay.it

Lantus sotto choc dopo il ko subito per mano dell’Atalanta. I tifosi invocano l’di: arrivata la decisione del club.Un incubo. L’ennesimo nell’ambito di una stagione fin qui da dimenticare, destinato ad entrare nella storia del club. Erano infatti quasi 60 anni che lantus non perdeva in casa subendo 4 reti dalla squadra avversaria. Nel 1967 a riuscirci fu il Torino, in un derby senza storia. Ieri, invece, a travolgere i bianconeri è stata un’Atalanta in stato di grazia, divenuta ormai matura per puntare allo scudetto. Il risultato, in realtà, sarebbe potuto essere ancora più generoso nei confronti degli ospiti ma, già così, fotografa comunque alla perfezione l’attuale distanza tra le due squadre., laha– TvPlay.