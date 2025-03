Rompipallone.it - Esonero Motta, un ex torna in panchina: nuovo annuncio

Leggi su Rompipallone.it

La Juventus deve pensare al suo futuro e potrebbe andare avanti senza Thiagoinsul ritorno di un exLa stagione dei bianconeri è arrivato a un punto di svolta. Proprio dopo le cinque vittorie consecutive in Serie A e la sensazione che qualcosa fosse finalmente cambiato nella compagine bianconera, la Vecchia Signora è crollata nel peggiore dei modi contro l’Atalanta, perdendo con il pesante risultato di 4-0.Si tratta di un punteggio storico che ha scritto una nuova pagina per i due club, ma allo stesso tempo che fa riflettere sul futuro dei bianconeri. Il progetto di Thiagonon decolla e molti tifosi stanno rimpiangendo Massimiliano Allegri, ma al momento non sono arrivati segnali dida parte della società, nonostante lo scudetto sia quasi impossibile e siano arrivate due eliminazioni roboanti da Champions League e Coppa Italia.