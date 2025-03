Rompipallone.it - Esonero Motta, spunta il nome del traghettatore per la Juve: ecco chi è

Thiago, c’è già ildelchi èildelper lachi è (Ansa Foto) – RompipalloneLa situazione in casantus è decisamente incandescente. I bianconeri sono reduci dall’umiliante sconfitta per 0-4 dall’Atalanta ed anche il futuro di Thiagoè in discussione. Il tecnico è finito sulla graticola e già si stanno studiando soluzioni alternative. Al momento non è in discussione. O meglio, non rischia l’immediato ma già contro la Fiorentina nel prossimo turno potrà esserci uno spartiacque, complice anche la sosta che potrebbe permettere al nuovo allenatore un lavoro più duraturo nel tempo.Alla Continassa, ovviamente, si augurano di non dover mai arrivare a questa eventualità ma che, invece, la squadra possa reagire sul campo anche solo per blindare la quarta posizione, obiettivo considerato prioritario.