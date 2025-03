Esami in farmacia D’Anna Biologi | Legge stravolta così si mette a repentaglio la salute dei cittadini

Leggi su Ildenaro.it

“Saranno pure ‘sorpresi’, i farmacisti, della circostanza che benemerite categorie come medici e, da decenni abilitati all’esercizio di specifiche competenze professionali in materia didi laboratorio, abbiano avuto da ridire sulla possibilità che tali prestazioni possano essere eseguite e refertate anche in. Tuttavia, quello che appare risibile è l’accusa mossa nei confronti di intere categorie di professionisti sanitari e delle società scientifiche di settore, di voler combattere battaglie di retroguardia a.tutela di interessi di bassa lega!! Evidentemente l’impronta del commerciante ancora prevale in quella pur antica categoria che si è sottratta ad ogni utile confronto con chi, fino a prova contraria, ha ogni buon diritto di poterli eseguire quegli”. Lo dichiara, in una nota, il senatore Vincenzo, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei, puntando il dito contro: “Federfarma, potente associazione di categoria”, la quale “elude, con levantina scaltrezza, il quesito principale: ossia la mancata competenza professionale del farmacista a sottoscrivere e validarediagnostici”.