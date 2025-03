Ercolano, la ragazza sequestrata in casa dai genitori che non accettano la sua relazione con una coetanea

Leggi su Open.online

Unadi 19 anni è stataindai. La madre e il padre non condividevano la suacon una 20enne. Che alla fine ha chiesto aiuto per la fidanzata ai carabinieri. I due, 47 e 43 anni, incensurati, sono finiti in carcere a Sant’Antonio Abate. Avevano minacciato le due ragazze di dare fuoco all’abitazione della 20enne. La coppia aveva poi trovato ospitalità da un’amica ma ile avevano ritrovate installando un gps nel cellulare della figlia. A quel punto si sono presentati nell’abitazione, le hanno strappato il cellulare e l’hanno afferrata per le braccia e trascinata fino a metterla in auto per poi andare via.Le telecamereLa scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza. I carabinieri hanno acquisito i filmati e poi si sono presentati adella famiglia.