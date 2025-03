Lapresse.it - Ercolano, 19enne chiusa in casa dai genitori per il suo orientamento sessuale

Non accettano l’della figlia e la chiudono in. A, in provincia di Napoli, i carabinieri arrestano coniugi per sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. È sera e una 20enne contatta il 112. Chiede aiuto per la propria fidanzata che di anni ne ha 19. La relazione sentimentale tra le due non era mai stata tollerata daidella. Ieri l’ultimo episodio. Idella, 47 e 43 anni e sono incensurati, vanno a Sant’Antonio Abate. Hanno già minacciato le ragazze di dare fuoco all’abitazione della 20enne e per questo motivo le due avevano trovato ospitalità da una loro amica. Idellaperò hanno installato un gps nel cellulare della figlia e hanno trovato le ragazze presentandosi sotto.“Classe dirigente e governo alimentano l’odio”“La storia di questa giovanissima ragazza di, per violenza e intolleranza, ricorda la drammatica vicenda del ragazzino di 16 anni di Poggioreale pestato dal padre a colpi di chiave inglese solo perché gay”.