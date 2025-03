Lanazione.it - Entra in chiesa e ruba 10 euro, la preoccupazione del parroco: “Furti e danni, la situazione è difficile”

Firenze, 10 marzo 2025 –re 10in. È successo nel primo pomeriggio di ieri, domenica 9 marzo, nelladi Santa Lucia sul Prato in via di Santa Lucia, nel centro storico di Firenze. Un uomo di mezza età, spiega la Diocesi in una nota, è riuscito adre nella, in quel momento chiusa, passando da un ingresso adiacente alla canonica, e ha prelevato una delle due cassette per le offerte. Poi l’ha portata nel cortile interno della canonica e dopo averla scassinata si è impossessato di 10presenti all’interno. L’uomo si è poi diretto in sacrestia dove ha frugato nei cassetti e negli armadi senza trovare nulla, per poi andare via. L’episodio è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza interne alla. Ilha chiamato il 112 e ha fatto denuncia ai carabinieri che sono intervenuti e hanno visionato i filmati delle telecamere.