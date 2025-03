.com - Empoli-Roma 0-1, gol lampo di Soulé: il più veloce nella storia giallorossa in Serie A

(Adnkronos) – Quinta vittoria di fila dellache oggi 9 marzo vince 1-0 a, in un match della 28/a giornata diA disputato allo stadio ‘Castellani’ della città toscana, grazie a un goldidopo soli 22 secondi, il piùrealizzato da un calciatore giallorosso inA. L’ex attaccante della Juventus migliora il record di Francesco Totti che il 21 ottobre 2012 aveva segnato al Cesena dopo 30?. L’ex capitano delladetiene però ancora il gol piùin assolutodella, perché segnò dopo 18? nell’agosto 2009 contro il Kosice nei preliminari di Europa League. Grazie a questi tre punti i giallorossi salgono al settimo posto in classifica con 46 punti, scavalcando di un punto la Fiorentina e portandosi a -6 dal 4° posto della Juventus. Pesante ko invece per l’che rimane al 18° posto con 22 punti, -2 dalla zona salvezza.