Lanazione.it - Empoli, chiusa l’edicola storica di piazza della Vittoria

, 10 marzo 2025 – Il cartello con la scritta “Cedesi attività“ è rimasto affisso per mesi su una parete deldi, ma nessuno si è fatto avanti e ora i fratelli Adolfo e Alessio Fossi hanno deciso che è, purtroppo, arrivato il momento di tirare giù il bandone. A comunicare la decisione è stata Alexia Fossi, figlia di Adolfo, che ha scritto: “Purtroppo per cause di forza maggiore mio padre e mio zio sono dovuti arrivare alla decisione di chiudere l’attività. L’attività era stata messa in vendita ma nessuno ha avuto l’interesse a continuare e dovendo pagare un affitto molto alto tutti i mesi, neanche io figlia posso subentrare. Nei prossimi giorni saremo chiusi dentro il locale per sistemare trent’anni di lavoro”. Se ne vanno così trent’anni di storia di, lasciando il centro storico e la città ’orfani’ di un punto di riferimento.