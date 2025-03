Unlimitednews.it - Emergenza lupi nel vicentino, sindaci a Roma “Risposta tempestiva”

(ITALPRESS) –. Sulla base del monitoraggio nazionale pubblicato nel 2022, la specie risulta occupare circa 167.000 kmq con circa 3500 individui. Dal 2017 al 2024 si sono registrati 7 individui problematici che hanno prodotto 19 aggressioni verso l’uomo.Oltre ventimila gli attacchi di predazione nei confronti di bestiame e anche animali d’affezione. Idel, ricevuti oggi al MASE, hanno denunciato numeri importanti anche sul proprio territorio: 193 sono state le predazioni nel 2024 su animali da allevamento e da compagnia (“quelle sui selvatici non si contano”): e le predazioni non più solo in montagna ma anche in collina, vicino ai centri abitati. La richiesta del territorio è quella di unaaffinché la popolazione senta la vicinanza concreta delle Istituzioni.