Emanuela Orlandi, il nuovo appello del fratello Pietro a Papa Francesco: "Scriva ciò che tutti noi aspettiamo, lo faccia per mia madre che non è eterna"

Unala dire la verità su quanto è accaduto alo ha lanciato sui profili social, considerate le condizioni critiche ma stabili di, ricoverato al Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale.Gli appelli“oggi ha scritto il testo dell’Angelus. Se ha la forza di scrivere, spero trovi quella di scrivere un altro testo, quello che noi. Almeno loper miacha ha qualche anno in più di lui e non può aspettare in eterno, perché nessuno è eterno”: questo l’di ieri deldella cittadina vaticana scomparsa il 22 giugno del 1983 a Roma, che alcuni attivisti che seguono la vicenda hanno iniziato a condividere in segno di solidarietà. Una richiesta accorata che arriva a una settimana dal precedente in cuiscriveva: “Oggiha scritto il testo dell’Angelus ed è andato anche a Messa.