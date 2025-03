Quotidiano.net - Elon, l’Italia e i satelliti. Cerca contatti col Colle

Leggi su Quotidiano.net

Dal Pd ai 5 Stelle passando per Azione, Iv e Avs, si riattiva il fronte anti Musk. Bollato come "inaffidabile" (dai renziani), minaccia alla sicurezza delche diventerebbe "un Paese a sovranità limitata" (per Avs), oltre che autore di "un becero ricatto sulla pelle del popolo ucraino" (copyright del M5s). Fuoco e fiamme che cozzano con il silenzio del centrodestra. A parte Matteo Salvini, che conferma "il tifo" per Trump e "la simpatia" per il patron di Tesla e azzarda: "Secondo me, il governo italiano avrebbe l’interesse a firmare domani mattina un contratto con Starlink". Contratto che, secondo il Financial Times, sarebbe a rischio. Da qui, sostiene il quotidiano britannico, la richiesta di Musk di incontrare Sergio Mattarella. Si spiegherebbe così quanto scritto sabato dal consigliere di Trump: "Sarebbe un onore parlare con il presidente Mattarella".