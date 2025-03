Tpi.it - Elodie: “Potrei vivere anche senza il mio lavoro. Con Andrea Iannone è stato un colpo di fulmine”

: “il mio”Ospite di Verissimo, il rotocalco di Silvia Toffanin in onda su Canale 5,ha raccontato la sua vita professionale e privata.Reduce dal Festival di Sanremo 2025 e protagonista del film Gioco pericoloso, in uscita il 13 marzo, la cantante ha dichiarato: “Prima ero spaventata dall’esposizione, ora cerco di prendere al volo tutte le opportunità”.Tuttavia, nonostante il momento felice,rivela che potrebberinunciare al suospiegando il perché: “È un momento di crescita,grazie al pubblico e alla gente che mi dà la possibilità di lavorare, ma. Io vivo di cose semplici”.“Le cose semplici, per me, sono le cose importanti. Oggi, dopo anni di fatica, mi guardo con più amore” aggiunge l’interprete.