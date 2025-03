Liberoquotidiano.it - Elodie e Diletta Leotta, la foto davanti allo specchio fa impazzire gli italiani | Guarda

Nel mondo dello spettacolo italiano, e ancora più nella "bolla" dei social,edsono il "power duo" per eccellenza. Bellissime, sensuali, amiche per la pelle che amano condividere con i (tantissimi) fan anche i loro momenti di intimità tutta femminile: esercizi in palestra (al cardiopalma), seratine, momenti di relax e altri decisamente più movimentati. L'ultima occasione? "Sabato notte": la, volto del calcio su Dazn, ha pubblicato su Instagram gli scatti casalinghi che la vedono con la cantante romana (che poche ore dopo è apparsa in tv a Verissimo, per una commentatissima intervista da Silvia Toffanin su Canale 5). Le due ragazze sono in tenuta sportiva e posano sciantose. Lacon maglietta nera cortissima e pantaloni della tuta grigi, la prima tirata su fin sotto il seno e i secondi calati ben al di sotto dell'ombelico.