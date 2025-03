Milleunadonna.it - Elodie: “Con Iannone è stato un colpo di fulmine”. Poi la rivelazione che non ti aspetti sul suo lavoro

Leggi su Milleunadonna.it

È un momento d’oro pered è lei stessa a riconoscerlo: «Mi piace quello che sono e quello che faccio. Questo è un momento di grande crescita per me. So che donna voglio essere, come voglio essere e con chi». Reduce dal Festival di Sanremo 2025, la cantante romana ha parlato di sé dagli studi di V.