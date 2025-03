Ilfattoquotidiano.it - Elio Corno morto, il giornalista sportivo aveva 78 anni: celebre la sua “rivalità” con Tiziano Crudeli

all’età di 78. Ilnegli2000 era diventato molto conosciuto negli ambienti televisivi per le sue partecipazioni a Qui studio a voi stadio, Il Processo del Lunedì e poi ad alcuni talk show sportivi lombardi, l’ultimo dei quali era stato Diretta Stadio trasmesso su 7 Gold. Noto tifoso interista,in passatolavorato anche come responsabile della pagina sportiva de Il Giornale, mascritto anche per la Gazzetta dello Sport. Ilieri, 9 marzo, giorno del compleanno della sua amata Inter.Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, contribuì a creare l’agguerrita “” tra lo stessoe il collega e milanista. Tanti i siparietti e le frecciatine tra di loro caratterizzati da grande pathos, ma senza mai superare il limite.