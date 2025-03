Thesocialpost.it - Elio Corno, morto a 78 anni il giornalista sportivo tifoso dell’Inter

Leggi su Thesocialpost.it

Il mondo del giornalismopiange la scomparsa diall’età di 78mentre si disputavano le ultime partite della 28ª giornata di Serie A. La notizia si è rapidamente diffusa sui social, suscitando il cordoglio di colleghi, tifosi e appassionati, che gli hanno reso omaggio con numerosi messaggi di tributo.Leggi anche: Raid russo su Bucha, uccisa laucraina Tetiana Kulyk:con lei anche il maritoUna carriera tra carta stampata e televisioneNato il 25 aprile 1946,avrebbe compiuto 79tra poco più di un mese. La sua vita è stata interamente dedicata alla passione per il calcio, al giornalismo e, in particolare, ai colori, squadra di cui era tifosissimo. Dopo aver ricoperto il ruolo di caporedattore a La Gazzetta dello Sport e a Il Giornale, ha trovato nel mondo della televisione la sua consacrazione, diventando un volto noto per gli appassionati di sport.