Elio Corno è morto | addio al noto giornalista grande tifoso dell’Inter

di Redazioneal. A dare la triste notizia un suo collega di 7GoldLutto nel mondo del giornalismo sportivo: all’età di 78 anni si è spento, già responsabile delle pagine sportive del Giornale, volto popolarissimo delle tv private, aveva 78 anni. Storici i suoi duetti con Tiziano Crudeli. Quella diera una voce popolare, popolarissima. E non solo per i tifosi, la squadra di cui erae a cui ha dedicato largamente la propria carriera, ma per tutti gli appassionati di calcio. Se ne va una penna brillante, dalla capacità di analisi sempre acuta e dallo spiccato senso dell’ironia, intelligente e fine: un gentiluomo della professione giornalistica.A dare l’annuncio della scomparsa di, il collega Alberto Giambruno, telecronista di 7Gold, l’emittente che tanto spesso aveva ospitato i suoi interventi: «La serata si chiude con una notizia che non avremmo mai voluto dare.