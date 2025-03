Unlimitednews.it - Elezioni presidenziali in Romania, 13 agenti feriti durante le proteste contro l’esclusione di Georgescu

BUCAREST () (ITALPRESS) – Oltre 500 persone hanno partecipato ieri sera allea favore di Calindopo che l’Ufficio elettorale centrale ha ufficializzato il rigetto della sua candidatura alle. Secondo quanto riferito dall’emittente Digi24, negli scontri con i manifestanti 13sono rimastie 4 di loro sono stati ricoverati negli ospedali cittadini.Secondo quanto reso noto da un portavoce delle forze dell’ordine, sono state presentate accuse penali per 11 reati, tra cui il ribaltamento di un’auto. “Finora sono state identificate oltre 500 persone nell’area della protesta e, in base alle riprese video, le persone che hanno commesso dei reati saranno individuate e perseguite”, ha precisato il portavoce in conferenza stampa.Le motivazioni dell’ufficio elettorale centraleL’Ufficio elettorale centrale dellaha pubblicato le motivazioni che hanno portato al rigetto della candidatura di Calinalle