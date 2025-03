Forlitoday.it - Elezioni a Bertinoro, il candidato sindaco Scogli: "Investire sull'educazione per spezzare il ciclo della violenza e delle discriminazioni"

Leggi su Forlitoday.it

Si è svolto sabato al Chorus Art Café dil'aperitivo organizzato dalla lista "Insieme per- Filippo", un'occasione per affrontare temi cruciali legati ai dirittidonne e alle pari opportunità. "L'8 marzo è un giorno per celebrare i traguardi raggiunti.