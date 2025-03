Iltempo.it - Eleonora Giorgi "voleva farlo dalla clinica": il commovente retroscena di Toffanin

Leggi su Iltempo.it

"Ci tenevo a ricordare": è iniziato così l'intervento di Silvia, che nel corso dell'ultima puntata di Verissimo ha dedicato uno spazio a un omaggio all'attrice 71enne morta per il tumore al pancreas che l'aveva colpita a partire dal 2023. "Noi avevamo il nostro appuntamento speciale, in cui lei si raccontava e ci raccontava come stava. Lo faceva sempre con tanta speranza, serenità e un po' di ironia. Io mi sono tanto emozionata con lei perché ho vissuto un percorso che purtroppo avevo già fatto con la mia mamma, che se ne è andata per la stessa malattia", ha scandito la conduttrice dal centro dello studio del programma targato Mediaset. Poi, con la voce rotta dall'emozione, ha detto: "La ringrazio per avermi aperto il suo cuore e per averci dato così tanta fiducia.