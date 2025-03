Ilgiornaleditalia.it - Educazione e crescita, la Lega Dilettanti lancia "Sport is Respect"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

La rappresentativa Under 19 della Lnd protagonista del primo appuntamento del progetto ROMA - La Rappresentativa Under 19 dellaNazionaleè stata protagonista del primo appuntamento di "Is", progetto promosso dal Consiglio d'Europa in collaborazione con la LND. La forma