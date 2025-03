Unlimitednews.it - Educazione e crescita, la Lega Dilettanti lancia “Sport is Respect”

ROMA (ITALPRESS) – La Rappresentativa Under 19 dellaNazionaleè stata protagonista del primo appuntamento di “Is”, progetto promosso dal Consiglio d’Europa in collaborazione con la LND.La formazione di mister Mauro Mazza, in raduno al Centro di Formazione Federale di Catanzaro, è scesa in campo sotto la supervisione dei referenti del progetto per una partita a tema. Due tempi da quindici minuti (con l’assegnazione a ciascun giocatore di un ruolo segreto), incastonati tra un briefing iniziale e un momento di riflessione finale.“Tramite questo percorso di formazione esperenziale – dichiara Luca De Simoni, coordinatore dell’Area CSR della– la nostravuole portare i ragazzi delle Rappresentative a riflettere su temi fondamentali che riguardano le discriminazioni di ogni tipo, nonchè ad avere una capacità di inclusione e di sensibilità, fattori che favoriscono anche laagonistica della squadra.