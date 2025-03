Nerdpool.it - Edizioni BD annuncia Le Macchine Non Possono Pregare di Marco Anastasio, Davide Nota, Egidio Matinata, Arturo Lauria

Leggi su Nerdpool.it

Il vincitore della XII edizione di X Factor e doppio disco di Platinotorna sulla scena con un progetto di ampio respiro che spazia dalla musica al fumetto! Dopo aver anticipato alla scorsa edizione di Lucca Comics & Games il singolo “Madre elettrica” e l’albo a fumetti L.M.N.P.P. Bootleg, uscirà a maggio 2025 a marchioBD la graphic novel LeNon. Il volume, arricchito da pagine e materiali extra rispetto a L.M.N.P.P. Bootleg, ha lo stesso titolo del nuovo album musicale dell’artista e ne sviluppa su carta temi e concept.Tra riferimenti al poeta Baudelaire e alla migliore tradizione cyberpunk, la graphic novel è ambientata in un futuro distopico a tinte fosche dove la tecnologia è venerata come una divinità fatta di cavi elettrici e algoritmi.