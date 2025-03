Movieplayer.it - Eden: ecco il trailer del survival thriller di Ron Howard con Jude Law, Ana De Armas e Sydney Sweeney

Leggi su Movieplayer.it

Il nuovo film di Ron, ricchissimo di star di Hollywood, ci offre un primo sguardo a questosuggestivo e seducente 01 Distribution ha diffuso in streaming ildi, film diretto da Ronche conta un cast davvero stellare, conLaw, Vanessa Kirby, Ana De. Dopo la presentazione al 42° Torino Film Festival, il film del regista due volte Premio Oscar, autore di pellicole indimenticabili come Apollo 13 e A Beautiful Mind, uscirà al cinema dal 10 aprile. L'Italia è uno dei primi territori al mondo a mostrare al pubblico, che nel nostro paese è un'esclusiva di Italian International Film (Gruppo Lucisano) in collaborazione con Rai Cinema, e verrà distribuito da 01 .