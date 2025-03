EcoFlow entra nel mercato italiano con un ecosistema energetico domestico basato sull’AI

Leggi su .com

(Adnkronos) –ha annunciato il suo ingresso neldelle soluzioni energetiche residenziali presentando, in occasione della fiera KEY 2025 di Rimini, unsull'Intelligenza Artificiale. L'azienda, leader nelle soluzioni energetiche sostenibili, punta a offrire un sistema integrato e intelligente per la gestione dell'energia domestica, capace di monitorare i consumi dell'intera .L'articolonelcon unproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicaliApple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3Marzo 2024, tutte le uscite videogiochi per PC, PlayStation, Xbox e SwitchTifa censurata in Final Fantasy VII Rebirth e Remake, fan in rivoltaParamount+ mette le Tartarughe Ninja sulla maglia dell’InterWindows 11 aggiornamento Moment 5, tutte le nuove funzioni