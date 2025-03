Ilgiorno.it - Eco-candele con cera di soia. Il laboratorio di Studio575

Prodotti artigianali naturali e sostenibili, frutto di una ricerca accurata sulle materie prime. È il segreto diby Galliana,artigianale che realizza saponi naturali,e cialde profumate, con un’attenzione particolare alla qualità e alla sostenibilità. Ogni prodotto è il risultato di una combinazione armoniosa di ingredienti naturali, profumi e botanica, pensata per dare benefici al corpo e alla mente. I saponi sono realizzati con il metodo a freddo, che preserva tutte le proprietà nutritive degli oli utilizzati, e necessitano di una stagionatura minima di 40 giorni per garantire un prodotto delicato e di alta qualità. Anche lee le cialde profumate sono create condinaturale, scelta per le sue proprietà ecologiche e la capacità di diffondere profumi in modo delicato e persistente.