Quotidiano.net - Eclissi lunare il 14 marzo: come vedere (anche in Italia) lo spettacolo della ‘Luna di sangue’

Roma, 102025 – Nella notte tra il 13 e il 14si verificherà un’importante evento astronomico: un’totaleche sarà visibiledall’. A metà di questo mese la Luna si troverà, infatti, nella sua fase di piena (Luna piena del Verme) e potremo assistere, per questo,a un importante fenomeno astronomico che viene definitodi, per viacolorazione rossastra che assumerà il satellite. Cos’è un’Si parla ditotale quando la Terra – durante il suo moto di rivoluzione – si ritrova tra il Sole e la Luna e, per questo, proietta un cono d’ombra sul satellite. L’totale avviene nel caso in cui la Luna sia in una sua fase di piena e si verifichi l’allineamento perfetto dei tre corpi celesti. Perché si chiamadiDurante l’, la Luna attraversa prima una fase di penombra e poi viene totalmente oscurata in una zona che viene chiamata ‘umbra’.